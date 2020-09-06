В России за сутки выявлено 5 195 случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявлено 5 195 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Об этом, как передает Газета.Ру, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число заболевших за все время пандемии достигло 1 025 505.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 620, Санкт-Петербурге — 192 и Подмосковье —167.

За последние сутки подтвержден 61 летальный случай. За весь период по России умерло 17 820 человек.

Выписано по выздоровлению от COVID-19 за прошедшие сутки 2 823 человека. За весь период пандемии выписано по стране — 840 949 пациентов.