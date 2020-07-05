В России выявили 6 736 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 6 736 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram.

Также за вчерашний день выздоровели 3 871 человек, умерли 134.

Всего в стране насчитывается 681 251 случай коронавируса. Число выздоровевших пациентов достигло 450 750, число летальных исходов — 10 161.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.