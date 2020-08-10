В России выявили 5118 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавируса, 70 человек умерли, 3259 выписались из больниц, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

У 1356 человек (26,5 процента) заболевание протекает без симптомов.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах — их нет только в Чукотском и Ненецком автономных округах. В целом по стране темпы роста заболеваемости составили 0,6 процента, ниже всего они в Северной Осетии (0,1 процента).