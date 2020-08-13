В России вновь выявлено более 5 тысяч новых заражений коронавирусом

За последние сутки в России обнаружено 5057 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 13 августа, сообщил по борьбе с коронавирусом. Скончались от последствий вируса нового типа за 24 часа, согласно официальным данным, 124 пациента, выздоровели 6098 человек.

Таким образом, с начала эпидемии в России обнаружено в общей сложности 907 758 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 15 384 человека и 716 396 — вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

После самого низкого с конца апреля суточного прироста инфицирования, зафиксированного 11 августа на уровне 4985, второй день подряд этот показатель вновь превышает 5 тысяч.

По сообщению Роспотребнадзора, с начала пандемии в России проведено более 31,5 млн тестов на коронавирус, из них 290 тысяч — за минувшие сутки; 233 812 человек остаются под наблюдением врачей. (DW)