В колониях и следственных изоляторах в России и на оккупированных территориях Украины содержатся тысячи украинских граждан, которые не являются военнопленными. Расследование об этом опубликовала Русская служба Би-би-си, которая отмечает, что эти люди были задержаны российскими военными или сотрудниками правоохранительных органов после российского вторжения в Украину при прохождении так называемой фильтрации, а иногда и просто на улицах по подозрению в «противодействии специальной военной операции». Они лишены свободы, но при этом официально не являются обвиняемыми или осуждёнными по уголовным делам. «Поэтому найти их официальным путем невозможно, а для их вызволения, в отличие от военнопленных, не существует никаких механизмов», — пишет Би-би-си.

По российскому законодательству даже в условиях военного положения людей без суда нельзя задерживать более чем на 30 дней. Однако время, место и основание задержаний украинцев военными зачастую нигде формально не зафиксированы, уголовные или административные дела против них не возбуждены, расследование не ведётся. Это следует из решений судов, с которыми ознакомилась Би-би-си. К тем, кто был задержан без формальных обвинений, доступа у адвокатов фактически нет. В лучшем случае, Минобороны России признаёт факт того, что такие люди находятся на территории России, но отказывается допустить к ним адвокатов и родственников «до окончания проверочных мер».