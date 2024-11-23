Ни для кого не секрет, что Запад, а вкупе с ним Россия никогда не испытывала симпатий к Азербайджану в контексте карабахского конфликта, который длился на протяжении свыше 30 лет.

Несмотря на разногласия между двумя лагерями по многим геополитическим вопросам, по части вышеотмеченного конфликта Запад и Россия в формате пресловутой Минской группы ОБСЕ выступали с единой платформы.

То есть, латентно, а, порой, и открыто поддерживали агрессора – Армению. Одновременно оказывали прессинг на Азербайджан, требуя от него смириться со статусом-кво, а именно, оккупацией азербайджанских земель.

Однако после 44-дневной войны, в результате которой Азербайджан нанес Армении сокрушительное поражение, тем самым разрушив планы «миротворцев», а на самом деле армянских покровителей, геополитическая картина в регионе кардинально изменилась.

Окончательная же жирная точка в конфликте была поставлена по итогам сентябрьской контртеррористической операции в Карабахе. Военная хунта пала, а ее главари оказались в Бакинском СИЗО, где сегодня ожидают своей незавидной участи.

И вот тут-то все маски «миротворцев» были сброшены. Если Москва в этом вопросе решила придерживаться нейтральной позиции, то Запад, в особенности Франция ринулась в бой, бросившись грудью на амбразуру.

Какие только истерики не устраивал Париж. Созывал внеочередную сессию Совета безопасности ООН, принимал антиазербайджанские резолюции, с пеной у рта французы, начиная от сенаторов и заканчивая президентом Макроном, кричали «об этнической чистке», «геноциде», требовали освободить военных преступников, которые «ни в чем не виноваты».

«Галльским петухам» вторил Европарламент, Евросоюз, Совет Европы и прочее евро.

Не отставали от них и заокеанские радетели «прав человека» и «демократии» в лице некоторых купленных армянским лобби с потрохами американских конгрессменов, выступающих за освобождение военных преступников.

При этом, по известным причинам «отцы демократии» называют людей, обвиняемых в терроризме, финансировании терроризма и прочих тяжких преступлениях, «военно-политической элитой арцаха». А нахождение этих «заложников» (еще один эпитет, которым оперируют армяне и их покровители – авт.) в Бакинском СИЗО — грубым нарушением прав человека и ударом по демократии.

А тем временем накануне армянские СМИ со ссылкой на прокуратуры сообщили , что «бывший чиновник из Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки #), обвиняемый в шпионаже, Саргис Галстян, переехавший в Армению после почти полугодового пребывания в Ханкенди, признан виновным и приговорен к 18 годам лишения свободы.

Судебный акт опубликован судом общей юрисдикции Сюникской области, признавшим Галстяна виновным в шпионаже. Обвинение требовало пожизненного лишения свободы.

Галстян занимал различные «должности в Нагорном Карабахе» в 2018-2023 годах. Был «заместителем главы административного района Шуши, заместителем руководителя аппарата в министерстве образования, затем заместителем руководителя администрации «президента» Нагорного Карабаха». Согласно обвинению, он был завербован спецслужбой иностранного государства (надо полагать, Азербайджаном или Турцией – авт.) с 2020 года и шпионил.

Имел агентурное имя «Сархан», в 2020-2023 годах он передал сотруднику иностранной спецслужбы информацию о социально-экономическом положении на территории «Нагорного Карабаха», настроениях населения, отношении к военным действиям, возможной военной поддержке Армении во время сентябрьской контртеррористической операции.

Ну и как это понимать? Где же возмущенный лай западных псевдодемократов в адрес Армении? Почему ни один продажный французский сенатор или американский конгрессмен не возвысил голос в защиту Галстяна – одного из представителей «политической элиты арцаха»? А ведь он находился под стражей аж с марта 2023 года, но Запад предпочел закрыть на это глаза.

Да, могут быть возражения, что, мол, это внутреннее дело Армении, и Галстян получил заслуженное наказание за шпионаж. Совершенно верно. Но и те главари военной хунты, которые отдыхают в Бакинском СИЗО, также является внутренним делом Азербайджана. И их действия подпадают под статьи Уголовного Кодекса Азербайджана, за что и будут осуждены.

Как же получается, что армянин-преступник в Армении, которому влепили 18 лет, не удостаивается внимания Запада, а вот армян-преступников в Азербайджане записывают в «политические заключенные»? Не хочется использовать избитое определение, но приходится: налицо все те же двойные стандарты.

Действительно, чем же Галстян хуже всяких арутюнянов, бабаянов, варданянов и прочих преступников? Вопрос риторический. Тем более, что, якобы, шпионаж «Сархана» не идет ни в какое сравнение с кровавыми преступлениями «карабахской щушеры».