«Россия является «самодостаточной страной во всех смыслах, сильной и идущей вперед», — заявил президент этой страны Владимир Путин во время встречи с жителями города Анадырь. По его словам, » у них у всех (у Запада) проблем выше крыши, несопоставимо даже с нашими проблемами». А еще он утверждает, что «даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена — у нас рост, а у них падение».

Сказать, что президент России лукавит — значит ничего не сказать.

Да, быстрого и стремительного падения российской экономики удалось пока избежать. Но главное слово в данном предложении — пока. При этом, утверждения о том, что у Запада экономических проблем больше, чем у России — неправда. Так, экономика США, с которой на словах так тужатся тягаться российские политические деятели, в третьем квартале прошлого года выросла на 5,2% в годовом исчислении, что является лучшим показателем, чем 4,9%, как ожидалось ранее.

ВВП США вырос на 5,2% в годовом исчислении в прошлом квартале, по сравнению с ранее зарегистрированными темпами в 4,9%, согласно данным Бюро экономического анализа (BEA) Министерства торговли. Кроме того, это является лучшим показателем роста с четвертого квартала 2021 года. Только в сентябре в США было создано 336 000 рабочих мест, что значительно превышает прогнозы экономистов в 170 000. Безработица в США составляет 3,8%.

Теперь, пройдемся по уровню заработных плат. Минимальная и средняя зарплата в России составляют 13890 и 53021 рубль (190 и 688 долларов США соответственно). В США каждый штат устанавливает свой средний уровень дохода. Например, самые большие зарплаты в 2023 году выплачивают в Нью-Йорке, Аляске, Калифорнии, Коннектикуте. При этом, минимальная зарплата в США в час — примерно $8. Это равно $1160 в месяц. То есть, разница с Россией в 9 раз. А средняя зарплата в США равна $28,26 в час. То есть, примерно $4521,6 в месяц.

Как видим, тут также разница во много раз. Как, в таких условиях, можно говорить о преимуществе России над США — вопрос для команд, все еще играющих в КВН. Они же могут поискать ответ на вопрос о том, доказывает ли экономическое величие России то, что эта страна вынуждена вымаливать оружие у Северной Кореи и Ирана. Про тотальный дефицит в России куриных яиц, который восполняют Турция, Азербайджан и иные страны, даже говорить как-то неудобно.

Но и это еще не все. Кремль тратит на развязанную против Украины войну сотни миллионов долларов, пока россияне страдают от десятков ЧП, связанных с коммунальным хозяйством. Об этом сообщает «Можем объяснить». «За месяц в России произошли как минимум 8 крупных коммунальных аварий, которые затронули более 800 домов. Счет других ЧП идет на десятки», — утверждает ресурс. В частности, в Подмосковье сейчас продолжается коммунальный коллапс: тепло и горячую воду отключили в городе Дмитров, в городе Электростали местные жители разводят костры, чтобы согреться. Также на проблемы с отоплением жалуется население Солнечногорска и Щелково. Кроме того, в Екатеринбурге 9 января 324 дома остались без тепла из-за ремонта котельной. В многоэтажных жилых строениях, прямо в подъездах, лежит и не тает снег. На несколько дней раньше в Воронеже более сотни домов остались без тепла из-за «срочного» ремонта теплосети. В декабре в Калининграде 120 домов остались без отопления из-за прорыва теплотрассы.

Трудности испытывает даже стратегический командный пункт ракетных войск. РФ. В целом же, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин еще летом 2021 года оценивал износ коммунальной инфраструктуры в стране в 60-70%. С тех пор ситуация только усугубилась.

Замерзающая, технологически очень отсталая — такова Россия уже сегодня. А какой она будет в будущем? Выясняется, что в ближайшие два десятилетия Россия, возможно, будет вымирать со средней скоростью более 800 тысяч человек в год и к середине XXI века может потерять 15,1 млн человек постоянного населения. Как пишут российские СМИ, таков негативный прогноз Федеральной службы государственной статистики страны (Росстат), опубликованный в дополнение к «базовому» сценарию, который был представлен в октябре и был использован для верстки бюджета на выплаты пенсий и детских пособий в стране.

Согласно «базовому» прогнозу, естественная убыль населения РФ в 2023–2046 гг. составит в среднем около 500 тысяч человек в год, а общая численность населения сократится на 7,6 млн человек, до 138,8 млн — минимума с 1981 года. В «пессимистичном» сценарии Росстата вторую половину XXI века Россия встретит, имея лишь 130,6 млн человек постоянного населения, что соответствует уровню РСФСР начала 1970-х (130 млн), или Российской империи 1897 года (129 млн). Такова реальность — в цифрах и фактах. Они свидетельствуют о том, что оптимистические заявления президента РФ Владимира Путина, мягко говоря, необоснованны.