В армии РФ состоялась очередная ротация в высшем командовании. В частности, россияне сменили командующего войсками Западного военного округа.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны РФ, с должности сняли генерал-полковника Кузовлева Сергея Юрьевича. Он успел побыть на этом посту лишь около месяца.

Зато Западный военный округ ВС РФ возглавил генерал-лейтенант Никифоров Евгений Валерьевич. До назначения он занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного ВО.

«Известно, что в настоящее время генерал Никифоров находится на командном пункте группировки войск «Запад» в Богучаре Воронежской области. В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучен провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ – человека с орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина», — отметили в ГУР.

Генерал Никифоров стал четвертым командующим Западного округа с начала полномасштабного вторжения.