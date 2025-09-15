Администрация президента США Дональда Трампа намерена в четвертый раз продлить срок, в течение которого китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, может принять решение о продаже своих американских активов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Новая отсрочка станет предметом обсуждения на американо-китайских консультациях в Испании, заявил источник агентства. При этом, как указывает Reuters, судьба Tiktok ранее не включалась в повестку дня на переговорах двух стран.

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории Соединенных Штатов, был принят в 2024 году администрацией Джо Байдена. Трамп в свою очередь говорил, что «тепло относится» к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Последняя отсрочка была предоставлена в июне, срок истекает 17 сентября.