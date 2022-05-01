Вслед за генералом Рустамом Миннекаевым (зам. командующего Центральным военным округом ВС России по политчасти), заявившим, что «мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был», тему продолжил петербургский губернатор Александр Беглов.

Он заявил 28 апреля во время отчета правительства города перед Законодательным Собранием, что «кольцо вокруг Ленинграда в годы войны держали 13 европейских стран», что «это именно те страны, которые сейчас вместе с США пытаются взять в блокаду уже всю нашу страну», и что «они снабжают оружием нацистов на Украине, точно так же, как их отцы и деды».

Профессиональные историки — да и обычные граждане, которые учили историю хотя бы в объеме средней школы, и читали книги о Второй мировой войне, — от таких речей, конечно, впадают в изумление.

Хорошо известно, что тогда существовала антигитлеровская коалиция, в которую в январе 1942 года входило 25 государств. США, СССР, Великобритания, Китай, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, ряд стран Центральной и Латинской Америки, а также правительства в изгнании оккупированных Германией европейских стран: Бельгии, Чехословакии, Греции, Норвегии, Нидерландов, Польши, Югославии, Люксембурга.

Затем к ним присоединились другие, и число участников антигитлеровской коалиции возросло до 53 стран.

При этом США и Великобритания поставляли Советскому Союзу в значительных количествах оружие, технику и продовольствие.

Что касается тех, кому они противостояли, европейскими союзниками стран «Оси» (Германия, Италия, Япония) были Венгрия, Болгария, Румыния и Финляндия. Из них в блокаде Ленинграда участвовали не «13 государств», а только два: Германия и Финляндия. А «снабжали оружием нацистов» только те страны, которые были оккупированы Германией, и где на эти цели работали их военные заводы.

Если же говорить о сегодняшнем дне, то у Кремля почти нет союзников: судя по голосованию в Генеральной Ассамблее ООН 2 марта 2022 года, на стороне российских властей в «спецоперации» — только четыре страны: Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея.

А 141 страна мира (и даже, казалось бы, вполне близкие к российским властям Сербия и Венгрия) — против.

И США (как и Великобритания и Польша), воевавшие с Германией во время Второй мировой войны, сегодня оказывают военную помощь Украине. (novayagazeta.eu)