Соединенные Штаты могут пересмотреть свою ядерную доктрину в ответ на активное наращивание ядерного потенциала России и Китая, а также на отсутствие международных договоренностей о контроле над вооружениями после февраля. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной политики и противодействия оружию массового уничтожения Ричард Джонсон.

По его словам, в настоящий момент США сталкиваются с несколькими ядерными противниками, которые модернизируют свои арсеналы и усиливают роль ядерного оружия в стратегиях национальной безопасности. В этой ситуации Вашингтон продолжает ориентироваться на доктрину сдерживания, однако она может потребовать пересмотра и адаптации к новым вызовам.

Джонсон подчеркнул, что Пентагон совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США уже предпринимает меры для повышения ядерного сдерживания. Среди шагов — модернизация гравитационной бомбы B61-13, улучшенной версии предыдущей модели. Также в боевую готовность приводятся атомные подлодки класса Ohio, оснащенные ядерным вооружением, информирует U.S. Department of Defense.

9 ноября Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, которая предусматривает применение ядерного оружия не только в случае ядерной атаки, но и при ударе беспилотников, крылатых ракет с неядерной боеголовкой или при угрозе потери части территории страны. (moscowtimes.ru)