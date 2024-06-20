В ядерную доктрину России могут быть внесены изменения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы сейчас думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. И связано это с тем, что появляются новые, во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, новые элементы связанные с понижением применения ядерного оружия. Понижением порога применения», — сказал Путин на пресс-конференции в столице Вьетнаме Ханое.

Глава государства добавил, что в частности разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности. По словам Путина, в Москве осведомлены, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о применении этих средств поражения. Более того, там считают, что в этом нет ничего страшного. Россия обязана обратить внимание на такую позицию, подчеркнул лидер РФ. (ТАСС)