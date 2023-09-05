Московский кинотеатр «Радуга» анонсировал показы фильмов «Оппенгеймер» и «Барби», которые официально не выходили в российский прокат. Картины выйдут под другими названиями — «Дубак» и «Быстрые свидания». На это обратили внимание СМИ. Показы стартуют 7 и 16 сентября соответственно.

Как отмечает издание «Агентство», сеть «Киноград» начинает показ «Оппенгеймера» под оригинальным названием в Новой Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге уже 4-5 сентября

По информации «Яндекс.Афиши», с 4 сентября «Оппенгеймера» показывают в Ростовской области — в Ростове-на-Дону и в Каменск-Шахтинске. В Якутске показы начнутся с 5 сентября, а с 7 сентября картину можно будет посмотреть в Абакане, Кирове, Красноярске, Магадане и Улан-Удэ.

Информации о показах «Барби» на сервисе пока нет.

Ранее в министерстве культуры России заявили, что голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают «задачам по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Российский прокат, как сказали в Минкультуры, «насыщен качественными отечественными премьерами» — «семейным» фильмом «Чебурашка», снятым в космосе «Вызовом», а также картиной «Свидетель», снятой в поддержку войны России в Украине.

Официально в российских кинотеатрах не показывают голливудские фильмы, так как основные студии Голливуда — Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony — ушли из России в ответ на её вторжение в Украину.

Теперь крупнейшие киносети показывают голливудские картины фактически подпольно, по схеме «предсеансного обслуживания». Зрителям продают билет на короткометражный фильм, а перед ним «бесплатно» показывают блокбастер. (svoboda.org)