Госдума России не станет в ближайшее время рассматривать законопроект, разрешающий выпускникам школы служить по контракту. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«В повестке дня на эту сессию закона нет. И, со слов председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, в обозримом будущем не будет», — подчеркнула представительница КПРФ.