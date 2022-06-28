Госдума России не станет в ближайшее время рассматривать законопроект, разрешающий выпускникам школы служить по контракту. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«В повестке дня на эту сессию закона нет. И, со слов председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, в обозримом будущем не будет», — подчеркнула представительница КПРФ.
Поправку, позволявшую вчерашним школьникам служить по контракту в армии или росгвардии, предложил глава комитета Госдумы по обороне и депутат от «Единой России» Андрей Картаполов. В версии законопроекта, который Госдума одобрила в первом чтении, этой поправки не было.
Корректировки законодательства о контрактниках продолжаются на фоне затягивания боевых действий в Украине, роста потерь российской армии и скрытой мобилизации людей для отправки на войну. В пояснениях к инициативе говорилось, что она направлена на «расширение базы комплектования» вооруженных сил РФ. (moscowtimes.ru)