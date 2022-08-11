В России обнаружен новый вариант коронавируса, получивший название «Дельтакрон» — это гибрид штаммов «Омикрон» и «Дельта», сообщил РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс.

По его словам, вирусы с фрагментами генома «Дельты» стали большой редкостью, так как этот штамм практически исчез. «Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга», — сказал Прусс.

Он уточнил, что первые образцы нового штамма появились в российских лабораториях в начале июля. Со временем их число росло, однако пока распространенность нового варианта не велика. При этом до сих пор в других странах «Дельтакрон» не обнаруживали, что позволяет предположить его российское происхождение.

Пока не известно, насколько опасен новый штамм, и может ли он вытеснить другие варианты вируса, добавил ученый. «Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов», — заметил генетик. (moscowtimes.ru)