В России денег нет для россиян, а для армян всегда найдутся

Заявления и действия официальных лиц России относительно ситуации, возникшей после подписания заявления о полном прекращении огня в Карабахе, вызывают серьёзную обеспокоенность. В первую очередь в глаза бросается явное нарушение со стороны российского миротворческого контингента пунктов заявления. В Карабах со стороны Армении через Лачинский коридор, на котором расположены посты миротворцев, продолжают проникать вооруженные лица. Недавние вооруженные инциденты говорят о том, что против Азербайджана пытаются развернуть партизанскую войну. На освобожденных территориях даже создают схроны с оружием, о чем свидетельствует обнаруженный 29 декабря в селе Раздере Зангиланского района тайник со взрывчаткой. И вина за эти инциденты лежит также на российских миротворцах, которые пропускают в Карабах вооруженных армян.

На днях в армянских СМИ появилась информация о том, что один из главарей карабахских сепаратистов Виталий Баласанян, ставший, фактически, лидером остатка марионеточного режима в Карабахе, намерен усилить военные силы и даже пообещал вернуть освобожденные Азербайджаном территории.

Примечательно, что заявления Баласаняна последовали после очередной провокации в селе Агдам Ходжавендского района, в ходе которой погиб азербайджанский военнослужащий. Этот инцидент также настораживает из-за отсутствия внятной реакции на случившееся со стороны российских миротворцев.

Вместо разоружения остатков отрядов карабахских сепаратистов российские миротворцы заняты разминированием территорий, восстановлением гражданской инфраструктуры и оказанием гуманитарной помощи. В глаза бросается теплое отношение к ним карабахских армян – российских миротворцев даже награждают медалями марионеточного режима.

Помимо этого, в медиа-пространство осуществляются информационные вбросы относительно придания русскому языку в Карабахе статуса официального, идут разговоры о раздаче российских паспортов и даже открытия Ходжалинского аэропорта. Все это говорит о тесном взаимодействии карабахских сепаратистов с Россией, которая намерена укрепить свое влияние на международно признанной территории Азербайджана.

В качестве примера этого можно привести заключенное 28 декабря соглашение между министерствами финансов России и Армении о предоставлении последней безвозмездной финансовой помощи в размере 10 млн. евро с целью софинансирования реализуемых правительством мероприятий по оказанию содействия находящемуся в Армении вынужденно переселенному из Нагорного Карабаха населению.

В настоящее время Россия переживает сложные времена из-за пандемии коронавируса, падения экономики из-за международных санкций и снижения мировых цен на энергоносители, но Москва не скупится на помощь карабахским армянам. Хотя в свое время Россия не потратила ни одного доллара на помощь азербайджанцам, изгнанным из Карабаха. Зато активно и безвозмездно снабжала оружием Армению – страну, оккупировавшую территории Азербайджана.

Налицо опять те же двойные стандарты. На словах руководство России выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта, отмечая, что он уже в прошлом, но при этом поддерживает остатки марионеточного режима. Отсутствие должной реакции на заявления и действия карабахских сепаратистов, а также явная симпатия России к ним говорят о многом. Азербайджану самое время делать соответствующие выводы.