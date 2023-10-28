Михаил Саакашвили заявил, что квартиры и участки, которые россияне купили в Грузии, должны быть выкуплены у них при помощи государства после смены власти – а в том, что власть сменится, он уверен.

Саакашвили сделал заявление, дистанционно подключившись к заседанию суда из клиники «Вивамед».

«Ментальная коррекция большинства россиян невозможна. Эти люди являются источником повышенной опасности для Грузии…. Я хочу им сказать: как только сменится правительство, россиянам должен быть дан год на продажу своих квартир. Эти квартиры с помощью государства должны быть куплены грузинами, проживающими за рубежом, для этого нужна госпрограмма. Мы должны создать программу возвращения грузин… У россиян нет долгосрочного будущего в Грузии», – заявил Саакашвили. (newsgeorgia.ge)