В результате взрыва в Бейруте сотни людей получили ранения, погибли 10 чел.

В результате мощного взрыва в Бейруте в городском порту сотни людей получили ранения, 10 человек погибли, сообщает Al Arabiya.

Взрывом повреждено большое количество зданий, выбиты стекла.

Многие люди на улицах получили ранения битым стеклом.

Также сообщается об обрушении некоторых зданий, где под завалами могут находиться люди.

Министр здравоохранения Ливана назвал причину мощного взрыва. Об этом сообщает LBC TV.

Он отметил, что взрыв произошел на находившемся в порту корабле с пиротехникой.

Глава минздрава также добавил, что в результате взрыва погибших и раненых «очень много». (gazeta.ru)