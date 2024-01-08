Сегодня утром было объявлено количество погибших и раненых в результате ракетных ударов России по Украине.

Как передает #, публикация об этом размещена на странице МИД Украины в соцсети «Х».

«В результате этого варварского нападения, погибли, по меньшей мере, 3 человека, еще 33 человека получили ранения. Россия террористическое государство, которое должно ответить за совершенные ею преступления», — говорится в публикации МИД Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал количество сбитых силами ПВО российских ракет и беспилотников. В публикации на своем Telegram-канале Залужный написал, что уничтожено 8 ударных БПЛА и 18 крылатых ракет.

«Всего в рамках воздушного нападения на Украину Россия применила 59 единиц оружия «, — отметил он.

По его словам, в этой атаке Россия имела в арсенале крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.