Министерство внутренних дел Грузии распространило заявление по поводу оползня, произошедшего в курортной зоне Шови, расположенной в регионе Рача-Лехуми.

Как сообщает #, МВД получало многочисленные звонки в связи с обрушением грунта в результате оползня, произошедшего возле гостиницы “Sunset Show”.

Было отмечено, что соответствующие органы были проинформированы об инциденте, и на место были мобилизованы соответствующая техника, спасатели, а также два вертолета пограничной полиции МВД.

В ведомстве заявили, что не располагают информацией о погибших или пострадавших.