В результате нападения на тюрьму в Афганистане погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате нападения на тюрьму в городе Джелалабаде, административном центре восточной афганской провинции Нангархар. Об этом сообщил в понедельник телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Ранее телеканал TOLOnews информировал о пяти погибших и 42 пострадавших в результате инцидента.

По данным 1TV, смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль около тюрьмы в Джелалабаде. Как впоследствии сообщал TOLOnews, боевикам в результате взрыва удалось проникнуть внутрь здания.

Столкновения продолжались до утра понедельника, пятеро нападавших боевиков ликвидированы. По словам другого, неназванного источника, во время атаки из исправительного учреждения пытались сбежать и были пойманы 700 заключенных. (ТАСС)