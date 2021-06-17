Для использования в операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях планируется закупить из Турции 20 единиц механического оборудования для разминирования «MEMATT».

Как сообщает сотрудник АПА, участвующий в медиа-туре, организованном с целью ознакомления с работами по разминированию освобожденных территорий, об этом сказал офицер инженерных войск полковник Джейхун Багиров.

По его словам, половина этой техники уже завезена в страну и используется в очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов: «MEMATT» эффективен как с точки зрения скорости передвижения и безопасности».

Дж.Багиров также отметил, что на территории установлены в основном противотанковые и противопехотные мины: «При обнаружении мина уничтожается на месте».