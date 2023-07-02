В районе аэродрома Приморско-Ахтарска Краснодарского края около 16:00 по московскому времени (17:00 по баинскому) произошел взрыв. Как сообщает 93.ru, свидетели обнаружили на месте взрыва огромную воронку.

Представитель пресс-службы МЧС Краснодарского края заявил, что данное происшествие не находится в их компетенции.

Издание «Кубань Информ» опубликовало кадры, на которых виден черный дым, а также слышны сирены. Фотографии воронки и видеозаписи очевидцев также были опубликованы в телеграм-канале Mash.Там также без ссылки на источник сообщается, что взрыв был вызван попыткой атаковать склад ГСМ на территории военного аэродрома, а ракета была сбита ПВО.

По информации Baza, взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома, а в результате образовалась воронка диаметром около 10 метров и глубиной примерно четыре метра. Необходимо отметить, что эти же данные также указывают на то, что взрыв произошел в 200 метрах от аэродрома. (moscowtimes.ru)