Сбой произошел в работе облачного сервиса Amazon Web Services, что привело к проблемам у ряда других сервисов, включая Facebook, Disney и Tinde, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

«Согласно отчетам, в Amazon Web Services может наблюдаться масштабный сбой работы, что, возможно, окажет влияние на ваш сервис», — говорится в сообщении на сайте.

С проблемами столкнулись жители CША, Британии, Индии и других стран. (РИА Новости)