В праздничные дни сотрудники органов внутренних дел продолжат службу в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В целях обеспечения высокого уровня общественного порядка во время праздничных гуляний и других массовых мероприятий личный состав всех органов и подразделений МВД будет работать в усиленном режиме.

«Будет увеличено количество нарядов полиции в местах проведения массовых мероприятий, в том числе праздничных гуляний, в местах массового скопления людей. В целях обеспечения общественного порядка, безопасности движения на автомобильных дорогах будут мобилизованы все силы. В преддверии праздников и в праздничные дни будут строго охраняться жизненно важные объекты», — отмечается в сообщении.