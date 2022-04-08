В Макарове Бучанского района Киевской области нашли тела 132 расстрелянных мирных жителей. Российские оккупанты разрушили поселок городского типа на 40%.

Об этом сообщил поселковый голова Макарова Вадим Токар в эфире информационного телемарафона. «По состоянию на вчерашний день мы подняли тела 132 мирных гражданских жителей, которые были просто расстреляны орками», — отметил поселковый голова.

По его словам, до войны в Макарове проживало 15 тысяч человек, во время активной фазы обороны оставалось менее 1000 жителей. Сейчас в поселке развернута медицина катастроф, чтобы оказывать медицинскую помощь на тех территориях, которые были недавно деоккупированы.

«По предварительным подсчетам масштабы разрушений составляют около 40%. Оккупанты уничтожили практически всю инфраструктуру, оставили разбомбленные частные и многоквартирные дома, полностью разрушили больницу и детсады. Сейчас восстанавливаем свет по всей Макаровской общине, работаем над тем чтобы после разминирования территорий была возобновлена подача газа», — добавил токарь.

Как сообщалось, в Макарове, что в 50 км от Киева, еще в первые дни войны зашла техника оккупанта, которая намеревалась прорваться к Киеву. Под конец марта государственный флаг Украины вернулся на местное админздание. Но российские захватчики продолжили наносить ракетные и артиллерийские удары.