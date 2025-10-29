По меньшей мере 132 человека погибли в ходе полицейской операции в северных пригородах Рио-де-Жанейро, направленной против банды торговцев наркотиками «Красное командование».
Операция «Сдерживание» продолжается больше суток и затронула в основном фавелы Алеман и Пенья.
Сообщается, что рано утром в среду скорбящие жители этих районов оставили на одной из местных площадей тела по меньшей мере 70 человек. Они утверждают, что это мирные жители, попавшие под огонь, а не члены банд, однако подтвержденной информации об этом пока нет.
Управление ООН по правам человека заявило, что «пришло в ужас» от действий бразильской полиции и призвало провести «быстрое и эффективное расследование».
Местные жители говорят, что сейчас ситуация в фавелах «напоминает зону боевых действий».
Полиция заявляет, что десятилетиями пытается сдерживать преступные группировки, контролирующие многие из бедных районов Рио.
В ходе нынешней операции, крупнейшей за много лет, погибли также четверо полицейских, сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро.
В «Сдерживании» принимают участие как гражданская, так и военная полиция.
По словам Кастро, рейд планировался два месяца на основе разведданных и информации, собранной в ходе расследования.
На данный момент арестовано более 100 человек, включая, как сообщается, главного наркодилера «Красного командования».
Также сообщается о десятках раненых, включая гражданских лиц, попавших под перекрестный огонь. (bbc.com)