Вооруженный ножом мужчина напал на мусульманский религиозный центр в Лиссабоне, погибли два человека.

Как передает # со ссылкой на pnp.ru, об этом во вторник сообщает телеканал CNN Portugal.

Сообщается, что после нападения мужчина был нейтрализован выстрелом в ногу и задержан. По данным СМИ, он является уроженцем Афганистана.

«Два человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека в Исмаилитском центре в Лиссабоне», — сказано в сообщении. При этом мотивы совершения им преступления неизвестны.