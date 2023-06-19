Два судна столкнулись в субботу в порту испанской Таррагоны (автономное сообщество Каталония).

Как передает #, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портовых властей.

По их информации, инцидент произошел, когда сухогруз Karpaty был пришвартован при разгрузке, а другое судно — Elena VE — маневрировало, чтобы причалить. «Похоже, повреждения незначительные, затрагивают только внешний корпус», — уточнили в порту, добавив, что пострадавших в результате столкновения не было. Оба судна шли под флагом Либерии.

Как передает газета Diari de Tarragona, Elena VE перевозило кукурузу из Украины.