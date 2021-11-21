В погранслужбе Польши сообщили, что число мигрантов на белорусско-польской границе уменьшилось, сообщает Reuters.

Уточняется, что 19 ноября, было зафиксировано 195 попыток пресечь границу, 18 ноября — 250, тогда как в днем ранее, 17 ноября, 500 мигрантов пытались прорваться через границу. При этом в Варшаве считают, что миграционный кризис еще далек от завершения.

«Вчера было несколько попыток насильственного перехода границы. Самая большая группа состояла примерно из 200 иностранцев, остальные — из десятков человек», — говорится в сообщении погранслужбы.

В ведомстве отметили, что иностранцы были агрессивны — бросали камни и петарды.

Ранее сообщалось, что польские силовики пытались насильно выдворить на белорусскую территорию 12 групп мигрантов, свыше 350 человек. (Газета.Ру)