В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа

Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа. Об этом Telewizja Republika сказал замминистра госактивов Януш Ковальский.

По его словам, Польша с 2015 года начала реализовать приоритетный проект за последние 30 лет — получение независимости от российского газа.

«У нас есть «Нафтопорт», и мы можем безопасно импортировать различные виды нефти через нефтяной терминал в Гданьске», — добавил замминистра.

Он отметил, что польская сторона хочет сотрудничать с Соединенными Штатами в вопросе энергетики и увеличивать присутствие американских войск на своей территории.

«Геополитический выбор Польши — союз со Штатами», — заключил Ковальский.

| 2020-01-10T09:17:32+00:00 10 января 2020, 11:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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