Армения намерена участвовать в гражданских миссиях Евросоюза в области безопасности, заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян на мероприятии, посвященном одному году пребывания миссии ЕС в Армении.

«Размещенная в Армении миссия ЕС способствует стабильности в регионе. В то же время мы не желаем быть лишь потребителем безопасности и в этом контексте Армения уведомила Брюссель, что готова внести вклад в гражданские миссии ЕС по общей безопасности и политике обороны», — сказал он.

Григорян заявил, что отношения Армении и ЕС интенсивно расширяются, в них включена сфера безопасности.

«Мы рассматриваем ЕС в качестве важного партнера по диверсификации безопасности и экономики Армении», — сказал он.