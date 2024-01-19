Парламент Казахстана на совместном заседании палат поддержал расширение географии участия вооруженных сил республики в миротворческих миссиях ООН, в том числе на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, речь идет об участии военнослужащих Казахстана в миссиях ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее. «Вносится предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Республики Казахстан в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН: силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (UNDOF, Сирия — Израиль), орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (UNTSO, Палестина — Израиль), миссия ООН в Республике Южный Судан (UNMISS, Южный Судан), временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (UNISFA, Судан)», — зачитал министр обороны предложение президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Вооруженные силы Казахстана готовы выделить как отдельных военнослужащих в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, так и специализированные подразделения — пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные, которые наиболее востребованы в миссиях ООН. «Следует особо отметить направление первого самостоятельного национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах», — пояснил Жаксылыков.

По его словам, развертывание контингента планируется провести с марта 2024 года. Для этого будет заключен международный договор с ООН, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического обеспечения участия контингента в миссии.