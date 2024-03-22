Парламент Молдовы принял декларацию в поддержку курса на вступление в ЕС, но депутаты от оппозиции не приняли участия в голосовании, а сепаратисты в Приднестровье призвали власти отказаться от притязаний на анклав.

Президент Майя Санду, которая называет Россию крупнейшей угрозой безопасности Молдовы, сделала членство в ЕС краеугольным камнем в работе ее администрации.

Ярый противник войны России в Украине, она призвала провести референдум о членстве в ЕС в этом году.

После дебатов, приуроченных к саммиту ЕС в Брюсселе, парламент одобрил декларацию, в которой говорится: «Только присоединение к Европе может обеспечить будущее страны как суверенного, нейтрального и полноценного демократического государства».

Документ определяет интеграцию в ЕС как «приоритетный национальный проект Молдовы».

За декларацию проголосовали 54 депутата, против не проголосовал никто. Однако члены оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, симпатизирующего Москве, покинули зал заседаний и не участвовали в голосовании.

Самопровозглашенный лидер сепаратистского Приднестровья Вадим Красносельский призвал власти Молдовы признать независимость территории и отказаться от притязаний на нее. (Голос Америки)