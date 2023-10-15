Парламент Болгарии поддерживает ускоренное предоставление Грузии статуса кандидата в Европейском союзе и признаем успешное выполнение рекомендаций Еврокомиссии в 2022 году, заявила заместитель председателя комитета по международным отношениям в парламенте Болгарии Екатерина Захарова.

Она подчеркнула, что Грузия играет ключевую роль в качестве партнера на Южном Кавказе и в Черноморском регионе. «Мы поддерживаем амбиции Грузии и её народа в достижении общего европейского будущего. Комитет по внешней политике предлагает поддержать декларацию, которая поддерживает европейское и евроатлантическое стремление Грузии и предоставление ей статуса кандидата», — подчеркнула Захарова.

Парламент Болгарии одобрил данную декларацию, которая подтверждает поддержку предоставления Грузии статуса кандидата в Европейском союзе.