Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох на фоне возвращения российских войск в места дислокации после учений заявил, что вероятность «российского вторжения» в Украину выросла за последние дни и часы, при этом он не привел ни одного факта в подтверждение своих слов.

«Пока не раздастся первый выстрел, мы верим, есть надежда, что не дойдет не только до самых черных сценариев, а вообще до какой-либо военной агрессии против Украины. Тем не менее в данную минуту вероятность агрессии против Украины кажется больше, чем это было день-два назад», — заявил он.