В Польше заявиле об угрозе исходящей от России

В Польше заявили об исходящей от России угрозе. Об этом сообщает Bild.

Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский отметил, что российские власти занимаются поисками уязвимых мест в системе демократии Европы, а затем атакует их «как было в Крыму и на Донбассе».

Также он призвал усилить военное присутствие НАТО на территории стран Балтики.

«Точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе», — подчеркнул Качиньский.

Кроме того, политик указал на необходимость выплат со стороны России и Германии Польше за нанесенный в период Второй мировой войны ущерб. (gazeta.ru)