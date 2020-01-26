В Польше заявиле об угрозе исходящей от России

В Польше заявили об исходящей от России угрозе. Об этом сообщает Bild.

Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский отметил, что российские власти занимаются поисками уязвимых мест в системе демократии Европы, а затем атакует их «как было в Крыму и на Донбассе».

Также он призвал усилить военное присутствие НАТО на территории стран Балтики.

«Точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе», — подчеркнул Качиньский.

Кроме того, политик указал на необходимость выплат со стороны России и Германии Польше за нанесенный в период Второй мировой войны ущерб. (gazeta.ru)

| 2020-01-26T21:56:29+00:00 26 января 2020, 23:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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