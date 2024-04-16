Россия может захватить второй по величине город Украины — Харьков в течение «нескольких месяцев», если Москва организует «мощную атаку», заявил Newsweek представитель Rand Corporation — американского исследовательского центра, выполняющего заказы правительства США и Пентагона.

По его словам, расположение Харькова всего в 26 км от границы с Россией облегчит Москве поддержку наступающих войск, которые смогут «медленно» продвигаться за счет превосходства в артиллерии и готовности российского руководства нести большие потери в живой силе.

В то же время способность украинских сил отражать наступательные операции России резко снизилась из-за нехватки материальных средств и продолжит снижаться в ближайшем будущем, если США не предоставят военную помощь, пишут аналитики Института изучения войны (ISW). Особенно Вооруженные силы Украины (ВСУ) «деградировали» в восточной части страны, где находится Харьков, отмечают военные эксперты.

По оценкам ISW, пока российские силы используют нехватку материальных средств у ВСУ для достижения незначительных тактических успехов, но со временем они могут добиться более существенного и угрожающего продвижения на поле боя.

Украина готовится отражать крупное российское наступление, которое ожидается в конце мая — начале июня, но это будет «катастрофически трудно» без военной помощи Запада, признал начальник Главного управления военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

О том, что президент РФ Владимир Путин «почувствовал слабость» Украины и готовится осуществить еще одну попытку взять Киев или Харьков, ранее говорили близкие к администрации президента источники «Медузы».

По их словам, в Кремле считают «реалистичной целью» взятие Харькова, после чего война может постепенно завершиться. «Символически это тоже победа. [Захватить] город-миллионник, где много русскоязычного населения», — пояснял один из собеседников «Медузы».

Для организации наступления на Харьков российские власти могут в ближайшее время мобилизовать порядка 300 тыс. человек, говорили источники «Верстки». По словам одного из них, второй по величине город Украины «никто не хочет превращать во второй Мариуполь», поэтому «есть идея» сделать его витриной того, как россияне «умеют воевать цивилизованно».

На фоне сообщений о возможном наступлении на Харьков президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьковскую область. Там он заявил, что регион очень важен для страны и россияне «должны видеть, что мы готовы обороняться». Зеленский подчеркнул, что Украина подготовилась к возможному наступлению российской армии.

Глава местной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что у границы создана разветвленная система траншей, блиндажей и других укрытий. Также в регионе планируется установить «зубы дракона» и вырыть противотанковые рвы. (moscowtimes.ru)