Серьезная экологическая авария произошла на территории Польши. Химикатами оказалась загрязнена река Одер, текущая из Польши в Германию, и ее притоки. В реках массово гибнет рыба. По первым анализам воды, она содержит запредельные концентрации солей ртути. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что химикаты были сброшены в реку умышленно.

Первые признаки загрязнения и гибели рыбы были отмечены еще две недели назад, но польские власти признали факт экологической катастрофы только 12 июля. По словам главы польского управления водных ресурсов Пшемыслава Дачи, из Одера удалено уже 10 тонн мертвой рыбы. Массовая гибель рыбы и живущих в реках животных, например бобров, отмечается и ниже по течению Одера, в Германии. В западнопольском городе Зелена Гура запрещена рыбалка; в германской земле Бранденбург, примыкающей к польской границе, местных жителей просят не подходить близко к воде и не выгуливать на берегах рек домашних животных.

Германские власти пожаловались, что Польша долгое время не сообщала им о загрязнении рек: они подняли тревогу только когда на гибель рыбы обратили внимание немецкие речники. «Мы видим, что цепочка оповещения, предназначенная для таких случаев, не сработала,» — заявил представитель германского Министерства окружающей среды Кристофер Штольценберг.

К ликвидации последствий загрязнения привлечены силы польской армии. Однако, по словам Матеуша Моравецкого, масштаб загрязнения настолько силен, что на восстановление экосистемы могут уйти годы. Премьер-министр пообещал, что виновные не останутся безнаказанными, но не назвал ни одного подозреваемого. (svoboda.org)