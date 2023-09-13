В Польше специальная рабочая группа подсчитает ущерб, который страна якобы получила от СССР в период Второй мировой войны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик агентству PAP.

«Девятнадцатого и двадцатого сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнет работу группа, изучающая размер потерь, понесенных Польшей со стороны СССР в 1939-1945 годах; цель состоит в том, чтобы подготовить доклад по этому вопросу», — сообщил чиновник.

Мулярчик добавил, что в конференции примут участие десятки ученых из Польши, а также из других стран, в том числе из Украины. По итогу ее работы будут составлены сводные доклады, которые будут объединены в один документ, где озвучат цифры финансовых потерь от войны. Также чиновник добавил, что работа будет осложнена тем фактом, что «Польша после Второй мировой войны стала страной, зависимой от Советского Союза».