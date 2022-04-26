Ограничение воздушного движения вводится в Польше из-за проблем с авиационными диспетчерами, соответствующее распоряжение правительства опубликовано в официальном Законодательном вестнике.

Конфликт между профсоюзом и агентством продолжается уже около года: авиадиспетчеры жалуются на низкие заработки и неподходящие условия труда, которые влияют на качество и эффективность их работы. В ближайшее время ожидаются их массовые увольнения.

Распоряжение касается варшавских аэропортом – аэропорта имени Фредерика Шопена (EPWA) и аэропорта Модлин (EPMO). В нем говорится, что «в связи с ограничением доступности служб аэронавигации, обслуживающих авиационные операции и снижением заявленной емкости контролируемой воздушной зоны Варшавы, вводятся ограничения возможности выполнения воздушных операций».