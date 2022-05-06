Основные силы российских войск, ранее брошенные ранее на Мариуполь, ныне отведены к северу от города, который продолжает терпеть постоянные авиационные и артиллерийские удары.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, — пишет Укринформ.

«В целом, по нашим оценкам, большинство российских войск – сухопутных войск – которые были направлены в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север», — отметил Кирби.

По его информации, сейчас в городе и окрестностях сосредоточено небольшое количество российских войск, что примерно равняется паре батальонных тактических групп.

В то же время россияне в большинстве своем атакуют, нанося авиационные и артиллерийские удары по Мариуполю и окрестностям, а также по заводу «Азовсталь».