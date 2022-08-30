Российские власти испытывают большие трудности в попытках увеличить численность армии, потерявшей десятки тысяч военнослужащих в ходе вторжения в Украину. Указ Владимира Путина об увеличении числа военнослужащих до 1 миллиона 150 тысяч человек, скорее всего, не будет выполнен, заявил на встрече с репортерами высокопоставленный представитель Пентагона.

«Эта попытка вряд ли будет успешной, поскольку в прошлом России не удавалось достичь запланированной численности армии и ее мощи… В действительности, до вторжения в Украину недоукомплектованность армии, возможно, составляла 150 тысяч военнослужащих», — подчеркнул представитель Пентагона. По его словам, многие из вновь нанятых по контракту военнослужащих — старшего возраста, физически неподготовлены для несения службы и плохо обучены. Эти и другие факты заставляют аналитиков Пентагона делать вывод о том, что усилия по увелить численность военнослужащих не приведут к повышению боеспособности российской армии.

В начале августа заместитель министра обороны США Колин Кол оценил российские потери на поле боя в Украине в 70-80 тысяч человек убитыми и ранеными. (svoboda.org)