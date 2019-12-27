В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана

США будут следить за учениями России, КНР и Ирана в Аравийском море и готовы обеспечивать свободу судоходства в регионе, заявили в пресс-службе Пентагона.
«Мы знаем о многосторонних учениях, проводимых между Ираном, Китаем и Россией в Аравийском море. Мы следим за этим и будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить свободу судоходства и передвижение товаров по международным водным путям», — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Шона Робертсона.
В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая «Пояс морской безопасности». Целью учений является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством, а также обеспечение безопасности, заявил РИА Новости новый посол Ирана в РФ Казем Джалали.
| 2019-12-27T00:47:34+00:00 27 декабря 2019, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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