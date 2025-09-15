Военные из США в понедельник, 15 сентября, прибыли в Беларусь для наблюдения за российско-белорусскими учениями «Запад-2025», сообщила пресс-служба Минобороны страны. Также маневры, которые стартовали 12 сентября и на которых будет отработано «планирование применения ядерного оружия» и ракеты «Орешник», изучают представители двух других стран НАТО — Турции и Венгрии, отметили в ведомстве.

«За практическими действиями войск на полигоне под Борисовом наблюдают 17 военно-дипломатических представительств иностранных государств из Азербайджана, Венгрии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, России, Сербии, США, Судана, Туркменистана, Турции, Замбии, Зимбабве, Перу, Индонезии. Сегодня на полигоне представители 23 государств», — говорится в сообщении министерства. Военное ведомство Беларуси также выложило кадры, на которых два американских офицера в форме благодарят министра Виктора Хренина за приглашение и жмут ему руку.

«Мы покажем вам все, что вас интересует. Все, что вы захотите. Можете поехать и посмотреть [все лично], пообщаться с людьми», — передает Reuters слова Хренина представителям США, которые не стали общаться с журналистами.

Минобороны Беларуси также отметило, что на учениях присутствует представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ, который прибыл с личного разрешения генсекретаря организации (его имя не называется). «Данному представителю мы предоставили возможность посетить все воинские подразделения, принимающие участие в данном учении, все полигоны, а также провести беседу с военнослужащим как Республики Беларусь, так и Российской Федерации», — заявили белорусские военные.

Учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября; в маневрах, по информации белорусского Минобороны, принимают участие 7000 военных: из них 6000 — от Беларуси и около 1000 — от РФ. Ранее на фоне действий Минска по улучшению отношений с США президент Александр Лукашенко объявил об отводе основной части маневров от границ с западными странами вглубь территории Беларуси.

В августе Хренин заявлял, что в ходе учений предусмотрено «планирование применения» ядерного оружия и ракетной системы «Орешник». Эти меры являются «ответом на милитаризацию» у границ страны, в частности — на создание в Польше группировки численностью 30-34 тысячи военнослужащих, утверждал министр.