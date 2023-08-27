Сирию посетили члены конгресса США, политики из этой страны побывали там впервые за десять лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Публикация посвящена ситуации в северо-западных районах Сирии, которые сильно пострадали во время февральского землетрясения.

В статье, в частности, говорится, что обстановку на месте сегодня, 27 августа оценили три члена парламента США, в том числе Френч Хилл, республиканец из Арканзаса. Они «ненадолго посетили сирийскую сторону одного из пограничных переходов».

«Это был первый визит американских законодателей в эту часть страны за десятилетие, и сирийцы выразили надежду, что он привлечет внимание к тяжелой гуманитарной ситуации и необходимости дополнительных действий США для прекращения конфликта», — отмечается в статье.

Там обращается внимание, что данная территория плохо восстановлена после землетрясения. Этому препятствуют, по мнению издания, международные санкции в отношении правительства Сирии, вопросы прав собственности на покинутые хозяевами дома, а также то, что провинция в основном контролируется группой боевиков, которую США признали террористической организацией.