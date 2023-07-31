Власти Пекина приняли экстренные меры из-за опасности возникновения наводнений, вызванных проливными дождями. За минувшие сутки было эвакуировано более 31 тыс. жителей.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным местной метеорологической службы, наиболее сильные ливни идут в юго-западной части Пекина. Так, в отдельных жилых зонах района Фаншань за сутки было зафиксировано выпадение более 350 мм осадков. В среднем по Пекину, как отмечается, выпало 122 мм.

Международный аэропорт Шоуду в Пекине в течение последних полутора суток отменил 92 авиарейса, сообщила газета «Бэйцзин шанбао».

По ее сведениям, администрация аэропорта была вынуждена отменить 52 рейса в воскресенье и 40 — в понедельник. Как отмечается, при взаимодействии с администрацией Пекина принимаются активные меры, чтобы обеспечить оптимальную работу аэропорта.

Администрация города сообщила, что из-за сложных погодных условий в Пекине повсеместно приостановлены строительные работы. Компетентные ведомства принимают меры для предотвращения подтоплений.