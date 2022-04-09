В Швеции может образоваться парламентское большинство за вступление в НАТО, если Финляндия решит вступить в Альянс.

Об этом свидетельствует интервью изданию Svenska Dagbladet лидера второй по величине оппозиционной правопопулистской партии «Шведские демократы» Имми Окессона, сообщает «Европейская правда».

По словам Окессона, его партия может изменить свое мнение о вступлении в НАТО.

«Тогда (если Финляндия подаст заявку – Ред.) я хочу обратиться в партийный совет с просьбой изменить нашу позицию», — сказал он в интервью.

«Что изменилось сейчас, то это то, что Финляндия очень четко движется к членству в НАТО, и есть много признаков того, что это может произойти в ближайшее время. Это, а также тот факт, что Украина, не являющаяся членом НАТО, осталась абсолютно одинокая, заставили меня изменить мнение», — добавил он.

После того, как опросы показали, что большинство шведов впервые выступают за вступление в НАТО, националистические шведские демократы заявили в прошлом месяце, что готовы пересмотреть свою позицию об оппозиции к членству.

Изменение позиции партии «Шведские демократы» будет означать, что в шведском парламенте образуется большинство в пользу присоединения к НАТО, тогда как Швеция десятилетием являлась нейтральным государством.

Вторжение России в Украину побудило две страны рассмотреть возможность присоединения к НАТО, хотя Швеция колеблется больше чем Финляндия, имеющая 1300-километровую границу с Россией.

Правительство Финляндии заявило, что в ближайшие недели уточнит следующие шаги по возможному решению о членстве (eurointegration.com.ua/rus(.