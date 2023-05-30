«Несколько лет назад с внесением поправки в Трудовой кодекс возрастной ценз для работников организаций, финансируемых из государственного бюджета, был установлен на уровне 65 лет».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на заседании Милли Меджлиса сказал депутат Муса Гулиев.

Депутат отметил, что в последнее время наблюдается массовое увольнение лиц в возрасте 65 лет, работающих в сфере социальной защиты, здравоохранения и образования: «Словно они не работали столько лет. Их увольняют в день их рождения, и никаких дополнительных вакансий не предлагается. Пенсии у них маленькие, и повысить их в дальнейшем невозможно. Возрастное ограничение не должно мешать людям работать. Увольнять людей по возрасту неправильно. Предлагаю повысить допустимый возрастной ценз с 65 до 70 лет. Если это предложение будет принято, то мы сможем подготовить законопроект и принять его на осенней сессии».