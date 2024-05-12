В парламенте Грузии с понедельника будет действовать «желтый уровень» безопасности — это означает ограничения на вход.

13 мая законопроект об иноагентах (О прозрачности иностранного влияния) в третьем чтении обсудит юридический комитет парламента, а во вторник, 14 мая, проект будет вынесен на пленарное заседание, подтвердил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Акция протеста в режиме нон-стоп начнется сегодня, в 22:00, перед зданием парламента. Протестующие объявили «ночь протеста» и с утра намерены встретить депутатов коридором позора.

Правящая партия Грузии месяц назад вновь внесла в парламента законопроект об иноагентах, официально — «О прозрачности иностранного влияния». При этом были сделаны заявления, в которых западные фонды обвиняются в финансировании радикализма и экстремизма в Грузии через СМИ. Евросоюз заявил, что законопроект ставит под угрозу дальнейшую евроинтеграцию Грузии.

В Грузии уже месяц проходят массовые акции протеста с требованием отменить законопроект, полицией задержаны более 100 демонстрантов.

После жесткой критики ЕС и США, в пятницу премьер Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что власти, при содействии международных партнеров, внесут изменения в спорный законопроект после того, как президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето. Оппозиция в ответ заявила, что несогласна с «косметическими изменениями» и требует полной отмены закона.

Студенты ведущих грузинских вузов объявили о забастовке — с понедельника они прекращают ходить на лекции и будут участвовать во всех акциях протеста. Протест поддержал ряд преподавателей. О готовности к всеобщей забастовке по стране заявили профсоюзы — дата пока не названа. (newsgeorgia.ge)